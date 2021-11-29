HH: с начала 2021 года зарплаты петербуржцев выросли на 5%

С начала 2021 года зарплаты петербуржцев выросли на 5%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С начала 2021 года зарплаты петербуржцев выросли на 5%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С начала года зарплаты жителей Санкт-Петербурга выросли на 5%.

Аналитики HeadHunter подчитали заработную плату петербуржцев с начал 2021 года. Выяснилось, что сумма выросла на 5%.

Так, по данным исследования, работодатели в среднем предлагают заработную плату около 58 330 рублей. Также с начала года в городе появилось более тысячи вакансий, где зарплата начинается от 350 тысяч рублей.

По информации от аналитиков, на IT-специалистов приходится только 58% высокооплачиваемых вакансий. Самая высокая зарплата в ноябре была далеко не у программистов. До 450 тысяч рублей обещали специалисту по продаже новых машин, 350 тысяч могли заработать администраторы ресторанов. Кроме IT-специалистов, 300 тысяч в Петербурге предлагали главному инженеру, зубному технику и шеф-повару.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты Санкт-Петербурга приняли законопроект об увеличении зарплаты чиновникам и госслужащим.