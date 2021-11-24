В Петербурге приняли решение об увеличении зарплат депутатам и чиновникам

В Петербурге приняли решение об увеличении зарплат депутатам и чиновникам. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В Петербурге приняли решение об увеличении зарплат депутатам и чиновникам. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты Санкт-Петербурга приняли законопроект о расчетной единице, которая с 2023 года вырастет.

С 2023 года вырастет параметр, по которому устанавливается размер окладов госслужащих, включая губернатора и депутатов. Соответствующий проект был принят в окончательном чтении на внеочередном заседании Законодательного собрания сегодня, 24 ноября.

Инициативу принятия законопроекта поддержали 48 парламентариев. В 2022-м году расчётная единица составит 1525 рублей, в 2023 году установится в в размере 1 588 рублей, в 2024 году — 1 653 рубля. При этом рост будет находиться в пределах инфляции.

По итогу, размеры окладов чиновников в 2023 и 2024 году вырастут менее чем на 4%.

Представитель губернатора в Законодательном Собрании Константин Сухенко подчеркнул, что, согласно прогнозу социально-экономического развития, показатели инфляции за указанные периоды окажутся выше темпов роста зарплат чиновников.

Ранее, gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября в Законодательном собрании Санкт-Петербурга окончательно приняли законопроект о бюджете на 2022-й год и плановый период 2023-2024 годов.