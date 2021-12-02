В Петербурге мужчина отсудил у застройщика полмиллиона за квартиру с дефектами

В Петербурге мужчина отсудил у застройщика полмиллиона за квартиру с дефектами
Судебные приставы помогли мужчине. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Владелец квартиры обнаружил ряд существенных недостатков, но застройщик отказывался их устранять.

В Санкт-Петербурге мужчина отсудил у недобросовестного застройщика полмиллиона рублей за некачественную квартиру. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе РОСП ГУФССП России по городу.

Известно, что в суд обратился житель Республики Башкортостан. Принимая квартиру в 2020 году, он обнаружил ряд строительных недостатков. Застройщик не отреагировал на претензии. Экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что в помещении есть дефекты и повреждения – некоторые из них неустранимые.

Деньги были списаны с одного из счетов строительной организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.

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