В Петербурге мужчина отсудил у застройщика полмиллиона за квартиру с дефектами

Владелец квартиры обнаружил ряд существенных недостатков, но застройщик отказывался их устранять.

В Санкт-Петербурге мужчина отсудил у недобросовестного застройщика полмиллиона рублей за некачественную квартиру. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе РОСП ГУФССП России по городу.

Известно, что в суд обратился житель Республики Башкортостан. Принимая квартиру в 2020 году, он обнаружил ряд строительных недостатков. Застройщик не отреагировал на претензии. Экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что в помещении есть дефекты и повреждения – некоторые из них неустранимые.

Деньги были списаны с одного из счетов строительной организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.