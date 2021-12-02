Истязавший сироту петербургский воспитатель ответит перед судом

Истязавший сироту петербургский воспитатель ответит перед судом
Мужчина ответит перед судом. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского центра. Мужчина предстанет перед судом.

Об этом стало известно в четверг, 2 ноября. По версии следствия, 37-летний мужчина с февраля по май 2021 года, являясь воспитателем одного из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, систематически применял в отношении 14-летнего подростка физическую силу, нанося побои, угрожал и оскорблял грубой нецензурной бранью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, мужчину обвиняют по статье 117, статье 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье воспитательница связала ребенка скотчем. Малыш не хотел спать.

воспитатель новости СПб СУ СК РФ


 

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