«Сапсан» остановился по дороге в Москву из-за умирающего мужчины

«Сапсан» остановился по дороге в Москву из-за умирающего мужчины
"Сапсан" прибыл в столицу без опозданий. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пассажира пытались спасти, но не удалось.

«Сапсан», следовавший в Москву, остановился из-за умирающего мужчины. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на очевидцев.

Инцидент произошел накануне почти сразу после отравления поезда. По громкоговорителю объявили, что требуется помощь врача. Вызвался некий Андрей, который полагает, что у мужчины случился острый инсульт. На это указывали холодное лицо, широкие зрачки, не реагирующие на свет.

«Сапсан» не остановился в Колпино и ехал 40 минут до Чудово. Там поезд поджидалась скорая, которая констатировала смерть пассажира.

«Сапсан» прибыл в Москву без опоздания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском агрессивный пассажир избил кондуктора.

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