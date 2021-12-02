В Ленобласти школьные каникулы начнутся 25 декабря

Власти планируют отправить школьников на каникулы уже с субботы, 25 декабря. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Власти планируют отправить школьников на каникулы уже с субботы, 25 декабря. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Зимние каникулы в школах Ленинградской области планируется начать с 25 декабря.

Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил на своей странице в Instagram. Он заявил, что власти планируют отправить школьников на каникулы уже с субботы, 25 декабря.

Также глава региона заявил, что дети и их родители могут рассчитывать на праздничные мероприятия в детских садах и школах. В правительстве было принято решение не отменять новогодние елки. Посетить праздники смогут и родители, однако им потребуется QR-код.

Дрозденко пояснил, что такое требование ввел Роспотребнадзор для снижения риска заболевания во время проведения утренников и елок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями.