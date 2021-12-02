В аэропорту Пулково в четверг задержали два самолета

Сегодня, 2 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска и Читы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «S7» до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:15, однако время вылета сдвинули до 14:00. Рейс до сих пор не вылетел.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Читы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 14:30, но его отложили до 14:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.