Тренер Алексей Мишин отреагировал на отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Японии

Тренер Алексей Мишин отреагировал на отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Японии
Алексей Мишин считает, что отмена Гран-при стала серьезным ударом для фигуристов. Фото: скриншот Instagram

В Японии из-за нового штамма коронавируса «омикрон» отменили финал Гран-при по фигурному катанию. Тренер по фигурному катанию Александр Мишин рассказал, что это значит для спортсменов.

Мишин заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что отмену Гран-при можно было ожидать из-за решения японского правительства ограничить въезд в страну. Однако, как отмечает тренер, для фигуристов такое решение не пройдет бесследно.

«Для спортсменов, которые могли показать выдающийся результат на финале Гран-при это, конечно, серьезный удар. Но не смертельный», — сказал Мишин, подчеркнув, что жизнь на этом не останавливается.

Тренер добавил, что работа фигуристов в дальнейшем будет зависеть от атмосферы, которую создадут в группе. Также на это повлияет система подготовки, зависящая от тренеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи.

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