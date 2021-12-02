Первую российскую ТЭЦ в Петербурге хотят превратить в музей

Первую российскую ТЭЦ в Петербурге хотят превратить в музей
ТЭЦ расположена на участке в 18 тысяч квадратных метров, из которых 4,7 тысячи квадратов заняты зданием-памятником. Фото: google.maps

Расположенную в центре Петербурга первую в России ТЭЦ планируют реконструировать под музейное пространство.

Проект реконструкции ТЭЦ на набережной реки Фонтанки, 104, известной как «перевернутая слониха», создали в архитектурной мастерской «Студия 44». После этого на территории электростанции провели археологические раскопки.

Руководитель мастерской Никита Явейн заявил, что обсуждать детали проекта реконструкции ТЭЦ пока рано, но, как утверждают источники «Делового Петербурга», электростанцию хотят превратить в культурное пространство.

ТЭЦ расположена на участке в 18 тысяч квадратных метров, из которых 4,7 тысячи квадратов заняты зданием-памятником. Также на территории находятся постройки, которые были построены в 1950-1980 годах и не находятся под охраной государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исторические казармы на Шпалерной превратят в музейно-выставочный комплекс.

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