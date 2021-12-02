Родителям разрешили посетить утренники в детских садах Петербурга

Петербургским родителям разрешили приходить на новогодние утренники в детских садах, если они будут соблюдать профилактические меры.
В городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Северной столице сейчас нет запрета на проведение праздников в рамках одной дошкольной группы. Детские утренники могут посетить родители при условии соблюдения ими коронавирусных мер.
Взрослые должны будут использовать защитные маски, обработать руки антисептиком и измерить температуру.
При этом проведение праздничных мероприятий с присутствием посторонних запрещается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями.