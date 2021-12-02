Родителям разрешили посетить утренники в детских садах Петербурга

Родителям разрешили посетить утренники в детских садах Петербурга
Детские утренники могут посетить родители при условии соблюдения ими коронавирусных мер. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургским родителям разрешили приходить на новогодние утренники в детских садах, если они будут соблюдать профилактические меры.

В городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Северной столице сейчас нет запрета на проведение праздников в рамках одной дошкольной группы. Детские утренники могут посетить родители при условии соблюдения ими коронавирусных мер.

Взрослые должны будут использовать защитные маски, обработать руки антисептиком и измерить температуру.

При этом проведение праздничных мероприятий с присутствием посторонних запрещается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями.

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Родителям разрешили посетить утренники в детских садах Петербурга
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