Послеродовое отделение петербургского роддома №16 открыли после капремонта

В следующем году в роддоме №16 отремонтируют еще два отделения. Фото: комитет по здравоохранению

В следующем году в роддоме №16 отремонтируют еще два отделения. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге завершился капитальный ремонт послеродового отделения родильного дома №16.

Сегодня в медучреждении прошло торжественное открытие и ввод в эксплуатацию обновленного послеродового отделения.

В комитете по здравоохранению сообщили, что капремонт в отделении начался в июне и завершился в конце ноября. Рабочие заменили двери палат, обновили стены этажа, провели работы по устройству пола, заменили канализационные, водопроводные трубы и трубы отопления. Кроме того, в отделении появилась новая система вентиляции и кондиционирования. У каждой койки теперь есть кислород.

В следующем году в роддоме №16 отремонтируют еще два отделения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года.