Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает «Спутник V»

Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, так как эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных изданиях и реальные данные со всего мира, сообщает газета La Nacion.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" ВОЗ рфпи


 

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