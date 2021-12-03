Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили

Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили
Место ЧП на улице Комиссара Смирнова. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе Санкт-Петербурга устранили технологический дефект на тепломагистрали. Прорыв трубы с горячей водой произошел накануне.

Ремонтная бригада закончила работу у дома №3 на улице Комиссара Смирнова в 7 часов утра в пятницу, 3 декабря.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты заменили более трех метров ненадежного трубопровода, а также провели на участке необходимую диагностику и подключение нового участка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коммунальной аварии на улице Комиссара Смирнова пришлось перекрыть улицу. Участок дороги в месте прорыва заволокло кипятком и густым паром. Авария осложнила движение транспорта на данном участке. Автомобилисты было не проехать со стороны улицы Академика Лебедева, с Комиссара Смирнова они поворачивали на Бобруйскую улицу.

"Теплосеть" новости СПб прорыв трубы


 

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Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили
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