Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили

Место ЧП на улице Комиссара Смирнова. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ЧП на улице Комиссара Смирнова. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе Санкт-Петербурга устранили технологический дефект на тепломагистрали. Прорыв трубы с горячей водой произошел накануне.

Ремонтная бригада закончила работу у дома №3 на улице Комиссара Смирнова в 7 часов утра в пятницу, 3 декабря.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты заменили более трех метров ненадежного трубопровода, а также провели на участке необходимую диагностику и подключение нового участка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за коммунальной аварии на улице Комиссара Смирнова пришлось перекрыть улицу. Участок дороги в месте прорыва заволокло кипятком и густым паром. Авария осложнила движение транспорта на данном участке. Автомобилисты было не проехать со стороны улицы Академика Лебедева, с Комиссара Смирнова они поворачивали на Бобруйскую улицу.