Известный писатель-фантаст Андрей Балабуха умер в Петербурге

Ушел из жизни петербургский писатель-фантаст, критик и поэт Андрей Балабуха. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ушел из жизни петербургский писатель-фантаст, критик и поэт Андрей Балабуха. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на 75-м году жизни скончался писатель-фантаст Андрей Балабуха.

Печальная новость стала известна утром в пятницу, 3 декабря. О кончине писателя на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила его супруга Татьяна Громова.

Женщина рассказала, что Андрей Балабуха болел больше года, но категорически не хотел попадать в больницу — был уверен, что не вернется оттуда. Но 28 ноября, когда супругу стало хуже, Громова все-таки вызвала скорую.

«2 декабря, при проведении реанимационных процедур Андрей Дмитриевич ушел от нас. Инсульт ствола головного мозга… Выраженный атеросклероз сосудов… Отек легких», — написала Громова.

Информация о дате и месте похорон будет известна позже.

Андрей Балабуха родился в Ленинграде в 1947 году. Его первое произведение увидело свет в 1966 году. Андрей Балабуха является лауреатом Беляевской премии, а также получил премию имени Ефремова.

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