Умер режиссёр Владимир Наумов

Умер режиссёр Владимир Наумов
Скончался режиссёр Владимир Наумов. Фото: кадр из документального фильма

На 94-м году жизни скончался Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов.

Об этом сообщается в Союзе кинематографистов России сегодня, 29 ноября.

Режиссер, снявший фильмы «Тегеран-43», «Бег», «Скверный анекдот», «Легенда о Тиле», «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки», «Белый праздник», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте» ушел из жизни, когда ему было 93 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.

Владимир Наумов режиссер смерть Тегеран-43 шоу-бизнес


 

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