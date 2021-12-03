В Невском районе открыли отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь»

В Невском районе открыли отреставрированный памятник героям завода &#171;Трубосталь&#187;
Невский район теперь украшает отреставрированный памятник героям завода "Трубосталь". Фото: Setl Group

В четверг, 2 декабря, на улицу Бабушкина вернули отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь», которые погибли, защищая родину во время Великой Отечественной войны.

В заброшенном состоянии памятник обнаружили три года назад на бывшей территории завода. Тогда холдинг Setl Group взял на себя обязательства сохранить и восстановить монумент, который был установлен в 1975 году, когда страна отмечала 30-летие Победы. Под монументом в латунной гильзе были заложены списки 238 рабочих и служащих завода, погибших в боях.

В Невском районе открыли отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь». Фото: Setl Group

Для изучения монумента на наличие повреждений и поиска гильзы Setl Group привлек профессиональных поисковиков из отряда спец-поиска «Крылья Родины». В процессе работ стела была демонтирована, а гильза со списками погибших рабочих поднята из земли.

В Невском районе открыли отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь». Фото: Setl Group

По окончанию работ капсула была возвращена под монумент, над ней установлен памятник с отреставрированными деталями и новым гранитным оформлением. Работы выполнила реставрационная мастерская «Каменный стиль» при участии доцента кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры, скульптора Артема Рычкова.

Помогли сохранить памятник и представители общественного движения «Волонтеры Победы». Волонтеры нашли место для хранения мемориала до момента возвращения его на законное место.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию первую и вторую очереди малоэтажного ЖК «Солнечный город. Резиденции».

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