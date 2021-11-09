Setl Group сдал две очереди своего первого эскроу-проекта в Петербурге

Setl Group сдал две очереди своего первого эскроу-проекта в Петербурге
Эксклюзивным брокером проекта "Солнечный город. Резиденции" выступает "Петербургская Недвижимость". Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию первую и вторую очереди малоэтажного ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе Петербурга. Это три четырехэтажных дома.

Строительство началось зимой 2020 года, жилой комплекс стал первым эскроу-проектом холдинга. Кредитные линии были открыты в Банке «Санкт-Петербург».

Фасады домов оформлены в пастельно-белых цветах и оттенках серого, напоминающих краски северной природы и Финского залива. На лоджиях и балконах использовано светоотражающее остекление.

Холлы выполнены в популярном индустриальном стиле. Стены отделаны керамической плиткой серого цвета, а на порталах почтовых ящиков и стенах входных групп размещены деревянные панели медового оттенка.

Изюминкой проекта стали «скандинавские» дворы с эксклюзивным ландшафтным дизайном. Здесь появились холмы и насыпные газоны, каменные сады, витиеватые пешеходные дорожки, а также высажены шиповник, бирючина, альпийская смородина, березы, липы, ели и остролистные клены.

В игровых зонах размещены экологичные детские площадки с деревянным оборудованием. Имеются игровые городки с горками-трубами, карусели, качели-гнезда, развивающие тренажеры и бизи-борды для малышей.

В одном из дворов имеется игровой городок «Пиратский корабль» с горкой и веревочными лесенками, а также необычные многогранники с зацепами для «лазания» и песочница, имеющая дорожки со следами животных, трубу и домик. В одном из дворов создана спортивная зона с тренажерами и турниками.

Ориентиром для первой и второй очереди стал маяк, символ новых игровых территорий Setl Group. Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город. Резиденции» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце октября Setl Group сдал девятую очередь жилого комплекса «Чистое небо».

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