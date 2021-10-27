Setl Group сдал девятую очередь жилого комплекса «Чистое небо»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо», который находится в Приморском районе Петербурга. Она состоит из одного дома по адресу Арцеуловская аллея, 21.

Во дворе обустроена большая спортивная зона с полем для мини-футбола и установлены эксклюзивные игровые городки SetlKids.

Как сообщили в пресс-службе компании, жилой дом оформлен в пастельных тонах: его фасады выделены бежевым, кофейным и приглушенным синим цветом.

Балконы и лоджии украсили витражные стеклоалюминиевые конструкции, что создает динамичную архитектурную композицию. В новой очереди есть секции высотой от 8 до 25 этажей: здесь спроектированы разные варианты квартир, в том числе с видом на квартал.

Застройщик предусмотрел все необходимое, чтобы жители чувствовали себя комфортно на внутренней благоустроенной территории жилого комплекса. Стоит отметить, что дворы в девятой очереди закрыты от машин. По периметру здания предусмотрены камеры видеонаблюдения с передачей сигнала оператору. Кроме того, можно подключит функцию «видеодомофон».

На территории у дома есть игровые площадки и просторная зона для занятий спортом. Для детей Setl Group предусмотрел нетиповые песочницы с различными «активностями», а также качели-гнезда. Во дворе есть искусственные холмы с тоннелями и скалодромы для «лазания», выполненные в виде изогнутых фигур.

Для детей постарше во дворе есть деревянные игровые городки-башни с веревочными лестницами и горками.

В зоне отдыха установлены удобные лежаки. В спортивной зоне есть поле для игры в мини-футбол, столы для настольного тенниса и для игры в шахматы и шашки. Кроме того, там есть площадка с уличными тренажерами и турниками для зарядки на свежем воздухе.

Летом двор будут украшать сирени, обыкновенные и горные сосны, спиреи различных видов, белый дерен, клены, пурпурные ивы, липы и ели. Еще одной изюминкой двора стали атмосферные гранитные глыбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шесть домов ЖК «Чистое небо» расположены таким образом, что образуют два уютных внутренних двора.