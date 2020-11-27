Setl Group сдал седьмую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию седьмую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо», который находится в Приморском районе Петербурга. Во дворе есть экологичные детские площадки, созданные согласно пожеланиям родителей и детей, с игровыми комплексами в виде сказочного корабля и лесной избушки.

Как рассказали в пресс-службе Setl Group, шесть домов ЖК «Чистое небо» расположены таким образом, что образуют два уютных внутренних двора. В них высажены сирени и липы, оборудованы комфортные зоны отдыха и спорта с силовыми тренажерами и теннисными столами. Хорошая новость для автовладельцев: личный транспорт можно оставлять в одном из двух подземных паркингов или на полузаглубленной наземной автостоянке.

Седьмая очередь ЖК «Чистое небо» оформлена в гармоничных природных тонах: фасады зданий окрашены в песочный, небесно-голубой цвета и оттенки капучино.

«Философии экологичности и близости к природе отвечают и игровые элементы во дворе, многие из которых выполнены из дерева», — добавили в пресс-службе Setl Group.

Стоит отметить, что перед подготовкой проекта игровой зоны девелопер опросил покупателей, в числе которых много родителей, а затем провел конкурс среди лучших производителей детского оборудования. Концепция экологичного игрового пространства с фантазийными игровыми комплексами с разными горками и качелями родилась именно таким образом.

Холдинг позаботился и об удобном подъезде к жилым домам, построив новый двухполосный участок Верхне-Каменской улицы. Его длина — около 340 метров.

«Здесь есть все необходимые знаки и разметка, а также ограждения и «лежачие полицейские», — отметили в пресс-службе Setl Group.

Весной компания собирается установить на этом участке Верхне-Каменской улицы две остановки для общественного транспорта. Дорогу планируют открыть для движения в первом полугодии 2021 года.

Добавим, что эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».