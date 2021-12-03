Ирина Дрозденко: международный день инвалидов — это не праздник, не шумная вечеринка

По словам Ирины Дрозденко, международный день инвалидов - это не праздник, не шумная вечеринка. Фото: детский хоспис.рф

По словам Ирины Дрозденко, международный день инвалидов - это не праздник, не шумная вечеринка. Фото: детский хоспис.рф

В связи с международным Днем инвалида руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске Ирина Дрозденко подняла тему рекламы и пиара продуктов, связанных с инвалидностью детей.

По словам Дрозденко в настоящее время существует много организаций, которые действительно хотят помочь людям с инвалидностью, но есть и те, кто используют трагичные истории для рекламы, пиара и сбора денежных средств совсем не на помощь больным людям. Об этом руководитель Мультицентра поделилась с Online47.

«Сегодня, информационные ресурсы переполнены разнообразным контентом, достоверность и качество которого весьма сомнительны: все пытаются пропиариться, прорекламировать свой «продукт», привлечь внимание подписчиков, но должны быть границы, переходить которые недопустимо и преступно», — отмечает Дрозденко.

Руководитель Мультицентра отмечает, что в связи с Международным днем инвалидов социальные сети начали бурлить выдуманными проблемами несуществующих людей. Такие заявления создаются с целью выманить денежные средства.

«Международный день инвалидов — это не праздник, не шумная вечеринка и не очередной марафон помощи. Поздравлять людей с нарушениями и ограничениями здоровья неэтично и кощунственно», — заявила Ирина Дрозденко.

В Международный день инвалидов, можно рассказать о том, что уже было сделано для людей с ограниченными возможностями и что еще можно сделать. По мнению руководителя, все в состоянии внести весомый вклад в здоровье и процветание общества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября сообщалось о получении именной стипендии 30 студентам-инвалидам.