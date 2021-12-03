Петербуржец напал на курьера и пытался выдавить ему глаза

Петербуржец напал на курьера и пытался выдавить ему глаза. Фото: pixabay.com

Петербуржец напал на курьера и пытался выдавить ему глаза. Фото: pixabay.com

В Петербурге курьер доставил еду мужчине, а в ответ получил конфликтую ситуацию и нападение.

В четверг, 2 декабря. в полицию обратился мужчина, который работает курьером доставки еды. Он заявил, что на него напал житель Большеохтинского проспекта, которому курьер осуществлял доставку. В результате заказчик спровоцировал словесный конфликт, а затем совершил нападение. Об этом сообщает Мойка78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мужчина ударил курьера по голове и лицу, хватал за одежду, пытался душить и выдавливать глаза. Также, нападавший вел себя неадекватно и угрожал связами в правоохранительных органах.

В действиях заказчика доставки усматривается состав преступления по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 декабря в Красногвардейском районе Петербурга задержали женщину, которая вонзила нож в своего сожителя после утреннего алкогольного застолья.