Женщина изрезала сожителя ножом после утреннего застолья на Энергетиков

Женщина изрезала сожителя ножом после утреннего застолья на Энергетиков
Инцидент произошел в доме на проспекте Энергетиков. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Красногвардейском районе Петербурга задержали женщину, которая вонзила нож в своего сожителя после утреннего алкогольного застолья. Мужчина чудом остался жив.

В четверг, 2 декабря, в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в его квартире в доме №367 на проспекте Энергетиков лежит мужчина, истекающий кровью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что одну из комнат в указанной квартире снимали мужчина и женщина. Около 7 часов утра разъяренная дама с ножом набросилась на своего сожителя. Удар пришелся в плечо. Конфликт разгорелся в ходе распития алкоголя. Буйную горожанку задержали на месте происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с который с колото-резаным слепым ранением правого плеча с повреждением сосудисто-нервного пучка с полным пересечением подмышечной артерии.

С места происшествия изъяли два ножа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Женщину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании жителя Сестрорецка, который ножом ударил своего знакомого. Причиной поножовщины стала ссора.

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