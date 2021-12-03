Задержан житель Сестрорецка, вонзивший нож в приятеля во время ссоры

Правоохранители по «горячим следам» задержали злоумышленника, ударившего ножом мужчину в Курортном районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел вечером 1 декабря в у дома №8 по улице Набережная Строителей в Сестрорецке. В отдел полиции обратился 37-летний местный житель с заявлением о том, что во время ссоры 32-летний мужчина, ножом ударил его в грудь и с места происшествия скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, 2 декабря в квартире указанного дома был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 32-летний гражданин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мужчины, пострадавшего в ходе конфликта в Сестрорецке, диагностировали колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением правого легкого, правосторонним пневмотораксом.