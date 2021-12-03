Задержан житель Сестрорецка, вонзивший нож в приятеля во время ссоры

Задержан житель Сестрорецка, вонзивший нож в приятеля во время ссоры
Инцидент произошел в доме на набережная Строителей. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

Правоохранители по «горячим следам» задержали злоумышленника, ударившего ножом мужчину в Курортном районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел вечером 1 декабря в у дома №8 по улице Набережная Строителей в Сестрорецке. В отдел полиции обратился 37-летний местный житель с заявлением о том, что во время ссоры 32-летний мужчина, ножом ударил его в грудь и с места происшествия скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, 2 декабря в квартире указанного дома был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 32-летний гражданин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мужчины, пострадавшего в ходе конфликта в Сестрорецке, диагностировали колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением правого легкого, правосторонним пневмотораксом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб поножовщина


 

Новости партнеров
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан житель Сестрорецка, вонзивший нож в приятеля во время ссоры
В Ленобласти ночью 16 спасателей тушили полыхающие частные дома
Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили
В субботу петербуржцев ожидают мороз и гололедица
Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок
Пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе ...
Снег и мороз: облачная спираль закроет небо над Петербургом в пятницу
Porsche протаранил двери офиса на улице Академика Павлова