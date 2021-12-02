Мужчина устроил поножовщину во время ссоры с приятелем в Сестрорецке

Мужчина устроил поножовщину во время ссоры с приятелем в Сестрорецке
Инцидент произошел в доме на набережной Набережная. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Курортном районе Петербурга ссора между мужчинами закончилась поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали, второй участник конфликта объявлен в розыск.

Поздним вечером 1 декабря в отделение полиции поступило сообщение о поножовщине. 37-летний житель Сестрорецка рассказал, что у дома 8 по улице Набережная Строителей ножом 32-летний мужчина ударил его в грудь ножом, после чего скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший в состоянии средней степени тяжести самостоятельно прибыл в медучреждение. У мужчины диагностировали колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением правого легкого, правосторонним пневмотораксом.

С места происшествия изъяли нож с деревянной ручкой. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестован 27-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Красногвардейскому району города.

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