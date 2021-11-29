В Петербурге вооруженного ножом велосипедиста-насильника заключили под стражу

В Петербурге вооруженного ножом велосипедиста-насильника заключили под стражу
Инцидент произошел у дома 40 на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петербурге арестован 27-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Красногвардейскому району города.

Преступный инцидент произошел 23 ноября возле одного из домов по Индустриальному проспекту. По данным следствия, обвиняемый, угрожая ножом, попытался изнасиловать женщину 1977 года рождения. Однако горожанка оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, мужчину задержали и предъявили обвинение, его заключили под стражу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 ноября в полицию сообщили о том, что у дома №40 корпуса 1 по Индустриальному проспекту ездит мужчина с ножом в руке. Злоумышленник угрожает прохожим.

ГСУ СК России по Петербургу новости СПб покушение на изнасилование


 

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В Петербурге вооруженного ножом велосипедиста-насильника заключили под стражу
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