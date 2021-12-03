Власти обсудили вопрос снижения летальности в ковидных стационарах Петербурга

В Смольном состоялось совещание по вопросу снижения летальности в ковидных стационарах Санкт-Петербурга.

Под председательством вице-губернатора Олега Эргашева прошло совещание, где на обсуждение были вынесены вопросы заболеваемости в ковидных стационарах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Было отмечено, что рост показателя больничной летальности от COVID-19 шел параллельно с развитием пандемии и увеличением общего количества больных.

«Факторами риска развития летальных исходов являются высокий процент госпитализированных пациентов старших возрастных групп, а также тяжелые хронические заболевания, отягощающие течение COVID-19. Доля больных старше 60 лет составляет в стационарах более 80%», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Участники совещания обсудили меры по снижению больничной летальности. Было внесены предложения усилить работу по своевременной диагностике и ранней госпитализации пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, расширить показания для госпитализации больных старше 65 лет и беременных с акушерской патологией.

Также решили усовершенствовать схемы маршрутизации пациентов и усилить контроль за своевременным назначением противовирусной терапии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге продолжают сохраняться высокие темпы вакцинации населения. На сегодняшний день привито уже более половины горожан.