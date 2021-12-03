После выходных в Ленобласть придут ночные морозы до -25 градусов

После выходных в Ленобласть придут ночные морозы до -25 градусов
Сильные морозы ожидаются в Ленобласти. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в конце недели и начале следующей ожидаются морозные ночи, температура воздуха упадет до -25 градусов.

Об этом сообщили в МЧС по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ночная температура воздуха в области начнет снижаться уже с 5 декабря. В ночь на воскресенье похолодает до -22 градусов. Следующей ночью, 6 декабря, температура упадет уже до -20…-25 градусов. Все эти дни на дорогах ожидается гололедица.

Согласно прогнозу, в субботу, 4 декабря, в Ленобласти будет идти сильный и умеренный снег. Северо-восточный, северный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. В течение суток на улице будет от -6 до -11 градусов, но местами может подморозить до -14 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу петербуржцев ожидают мороз и гололедица.

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