В субботу петербуржцев ожидают мороз и гололедица

Жителей Петербурга в первый выходной после окончания трудовой недели ожидает преимущественно облачная погода.

В ночь на субботу, 4 ноября, пройдет умеренный снег, в дневное время осадки будут идти местами. Температура воздуха в течение суток составит -5…-7 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», северо-восточный, северный ветер подует умеренно. Атмосферное давление будет повышаться.

На дорогах гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также следует быть внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская прокуратура весь зимний сезон будет контролировать качество уборки снега на улицах города. Также прокуроры организовали комплекс мероприятий для систематической проверки улиц в снежный сезон.