Прокуратура будет всю зиму следить за уборкой снега в Петербурге

Петербургские прокуроры организовали комплекс мероприятий для систематической проверки улиц в снежный сезон. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербургские прокуроры организовали комплекс мероприятий для систематической проверки улиц в снежный сезон. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербургская прокуратура весь зимний сезон будет контролировать качество уборки снега на улицах города.

В городском ведомстве сообщили, что ранее прокуратура Московского района выявила нарушения при расчистке снега на проезжей части, за которую отвечает подконтрольное комитету по благоустройству ГУДП «Центр» без учета погодной обстановки.

Директору «Центра» вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона при организации и проведении уборки снега.

Также петербургские прокуроры организовали комплекс мероприятий для систематической проверки улиц в снежный сезон. По результатам проверок правоохранители будут оценивать качество проведения зимней уборки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада.