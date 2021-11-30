Жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада

Петербуржцам посоветовали на время воздержаться от поездок на машинах в связи с сильным снегопадом.
Дело не только в том, что поездки за рулем могут сулить аварии, но и в том, что дорожникам необходимо как можно скорее очистить город от снега. Об этом сообщили в комитете по транспорту во вторник, 30 ноября.
«Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику», — говорится сообщении.
Помимо этого в Комитете добавили, что ненастье не отразилось на работе метро. Подземка продолжает быть самым быстрым способом передвижения в Северной столице.
Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила парковки, а также следить за знаками и не оставлять транспортные средства в неположенном месте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях.