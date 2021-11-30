Жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада

Жителей Петербурга попросили не садиться за руль во время снегопада
Дорожникам нужно время, чтобы расчистить от снега дороги. Фото: pixabay.com

Петербуржцам посоветовали на время воздержаться от поездок на машинах в связи с сильным снегопадом.

Дело не только в том, что поездки за рулем могут сулить аварии, но и в том, что дорожникам необходимо как можно скорее очистить город от снега. Об этом сообщили в комитете по транспорту во вторник, 30 ноября.

«Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику», — говорится сообщении.

Помимо этого в Комитете добавили, что ненастье не отразилось на работе метро. Подземка продолжает быть самым быстрым способом передвижения в Северной столице.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила парковки, а также следить за знаками и не оставлять транспортные средства в неположенном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях.

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