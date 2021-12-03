В аэропорту Пулково в пятницу задержали три самолета

В аэропорту Пулково в пятницу задержали три самолета
В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 3 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Риги и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании Uzbekistan Airway до Риги. Самолет должен был покинуть Петербург в 15:00, однако время вылета сдвинули до 21:00.

Также задерживают рейс до Москвы авиакомпании S7. Самолет должен был улететь в 20:10, но по факту ждать придется до 20:40. Борт до сих пор не поднялся в небо.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит другой рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Ираэро». Вылет был назначен на 21:05, но его отложили до 22:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

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