Петербуржцы отдали 1600 рублей за простой на трассе М-11

Петербургским водителям, которые хотели объехать пробку из-за плохой уборки снега на Московском шоссе по платной трассе М-11, пришлось заплатить в 26 раз больше положенного.

Автомобилисты должны были заплатить 60 рублей за 13 километров последнего отрезка перед Северной столицей, однако они стояли в пробке больше двух часов, из-за чего с них потребовали намного больше.

Система приняла их за водителей, которые проехали весь путь от Твери до Петербурга, поэтому списала штраф «по полной» — 1600 рублей, пишет Peterburg2.

В ООО «Магистраль двух столиц» отметили, что знают о проблеме. Однако это произошло не из-за сбоя: так пытаются бороться с мошенниками, которые хотят сэкономить на оплате проезда. Такая мера действует уже почти полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках.