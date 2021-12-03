Пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках

Пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках
Пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

Под вечер в Северной столице собрались огромные, плотные пробки. Весь город усыпан авариями.

В пятницу, 3 декабря, около 18:00 часов на дорогах Северной столицы собрались десятибалльные пробки. Повсеместно наблюдаются аварии. На карте «Яндекс.Пробок» участки трассы пестрят красным и желтым цветом.

Больше всего движение затруднено в центре города, к окраинам зеленого и желтого цвета наблюдается больше.

Аварии встречаются на Невском проспекте, недалеко от метро «Гостиный двор». ДТП произошло и рядом с дворцом Шуваловых-Юсуповых, на повороте с Садовой улицы на Лермонтовский проспект, Большом проспекте Васильевского острова. Самая сложная ситуация на Каменноостровском проспекте, Пироговской, Дворцовой и набережной Макарова. Стоит Большой проспект, Песочная набережная и улицы Большая Зеленина и Пионерская.

Благоприятный прогноз обещают только к 21 часу, когда пробки составят 5 баллов. В 19 часов дороги все еще будут загружены на 9 баллов, а в 20 часов уровень опустится до 7.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о новых ограничениях транспортного движения на Петроградской стороне и на Большом Сампсониевском проспекте.

«Яндекс.Пробки» авария дтп ленобласть новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках
Петербург по средней площади квартир обогнали более 70 регионов
На набережной Фонтанки клубится пар из-за коммунальной аварии
«Водоканал» обещал оказать поддержку семье застрявшего в ...
В Северной столице завершается программа расселения аварийного жилья
AO «ЛОЭСК» консолидирует электросетевое оборудование
На 93 году жизни скончалась актриса театра и кино Нина Ургант
Ирина Дрозденко: международный день инвалидов — это не праздник, не ...