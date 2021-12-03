Пятничный вечер петербуржцы проводят в десятибалльных пробках

Под вечер в Северной столице собрались огромные, плотные пробки. Весь город усыпан авариями.

В пятницу, 3 декабря, около 18:00 часов на дорогах Северной столицы собрались десятибалльные пробки. Повсеместно наблюдаются аварии. На карте «Яндекс.Пробок» участки трассы пестрят красным и желтым цветом.

Больше всего движение затруднено в центре города, к окраинам зеленого и желтого цвета наблюдается больше.

Аварии встречаются на Невском проспекте, недалеко от метро «Гостиный двор». ДТП произошло и рядом с дворцом Шуваловых-Юсуповых, на повороте с Садовой улицы на Лермонтовский проспект, Большом проспекте Васильевского острова. Самая сложная ситуация на Каменноостровском проспекте, Пироговской, Дворцовой и набережной Макарова. Стоит Большой проспект, Песочная набережная и улицы Большая Зеленина и Пионерская.

Благоприятный прогноз обещают только к 21 часу, когда пробки составят 5 баллов. В 19 часов дороги все еще будут загружены на 9 баллов, а в 20 часов уровень опустится до 7.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о новых ограничениях транспортного движения на Петроградской стороне и на Большом Сампсониевском проспекте.