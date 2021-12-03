На севере Петербурга пожарные тушат загоревшуюся баню

На севере Петербурга пожарные тушат загоревшуюся баню
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Выборгском районе Петербурга в пятницу вечером случился пожар на территории частного сектора. Спасатели тушат вспыхнувшую баню.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Оперативные службы в 21:50 получили сообщение о пожаре на Северной улице, дом 113. Очевидцы сообщили о возгорании в бане.

Прибывшие к месту ЧП пожарные выяснили, что загорелась одноэтажная баня размером 3 на 5 метров. Быстро потушить ее не удалось, постройка выгорела по всей площади.

На месте происшествия работали 16 человек личного состава и три единицы техники. Пожар локализовали к 22:19.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом потушили пожар в частном доме.

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