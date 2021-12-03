Под Петербургом потушили пожар в частном доме

Под Петербургом потушили пожар в частном доме
Пожар потушили. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Сегодня вечером пожарные тушили загоревшийся частный дом в Пушкинском районе Петербурга.

В пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что оперативные службы в 17:37 получили сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ильича, 31 в поселке Александровская.

Выяснилось, что загорелся двухэтажный кирпичный дом. Прибывшие к месту пожарные установили, что огонь распространился по площади 45 квадратных метров.

С пожаром боролись 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники. Локализовать пламя удалось к 18:18. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обрушившаяся штукатурка с дома на Петроградке разбила иномарку.

александровская новости СПб пожар Пушкинский район


 

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