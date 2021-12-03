Обрушившаяся штукатурка с дома на Петроградке разбила иномарку

Петербуржцы сообщили об обрушении штукатурки с дома на Петроградской стороне. Кусок фасада свалился на автомобиль.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, инцидент произошел на проспекте Добролюбова, дом 1/79. Во дворе с последнего этажа здания обвалилась штукатурка. Кусок фасада упал прямиком на припаркованный у дома автомобиль. Машина в результате обрушения осталась без заднего стекла.

«Во дворе дома на Добролюбова 1/79 обрушилась штукатурка с последнего этажа. Рикошетом от оконного откоса ее место падения оказалось около метра от стены. Разбила машину, люди не пострадали», — рассказывает пользователь.

Автор публикации отметил, что штукатурка продолжает обрушаться.

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