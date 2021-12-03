В «Газпроме» заявили, что запасов газа в России хватит больше, чем на 50 лет

В &#171;Газпроме&#187; заявили, что запасов газа в России хватит больше, чем на 50 лет
Виктор Зубков отметил, что сегодня "Газпром" является мировым лидером по запасам газа. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что сомневается в точности оценки вице-премьера Александра Новака о том, что Россия обеспечена запасами газа всего на 50 лет.

Об этом Зубков заявил на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.

Ранее Александр Новая заявил во время выступления на Российско-китайском бизнес-форуме, что запасов газа в России при текущих условиях и уровнях добычи хватит на 50 лет, а нефти — на 30 лет.

«Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа… Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — сказал Зубков.

Зубков отметил, что сегодня «Газпром» является мировым лидером по запасам газа. На конец 2020 года разведанные запасы компании составляли 34 триллиона кубометров, это 16% от общемирового потребления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» отреагировал на просьбу Польши снизить цену на газ.

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