Врач назвала вредные привычки, убивающие суставы и кости

Врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала о вредных привычках, которые способны «убить» суставы и привести к заболеваниям костей.

Специалист рассказала в своем Instagram, что чаще всего люди допускают ошибку, когда постоянно носят неудобную обувь, в том числе с каблуком. Из-за этого смещается центр тяжести и возникает дополнительная нагрузка на позвоночник. Также это вредно для суставов и приводит к нарушению кровообращения.

Вторым фактором развития болезней суставов и костей является сидячая работа. Если у человека нет возможности сменить вид деятельности, то стоит каждый час разминаться.

Кроме того, врач посоветовала избегать переохлаждений, которые грозят воспалительными процессами.

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