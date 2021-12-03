Онищенко рассказал, из каких стран россияне завезут «омикрон»

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что омикрон-штамм коронавируса в России обязательно появится, но завезут его не из ЮАР.

Онищенко заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что рано или поздно «омикрон» доберется до России, но не из Южной Африки, а из Европы. Он объяснил, что первый китайский штамм был привезен россиянами из Италии.

Специалист также напомнил, что вакцинация остается эффективным способом борьбы с коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. Но даже вакцинированным, чтобы избежать заражения, не следует «вести себя бесшабашно». Онищенко посоветовал гражданам не планировать отдых в экзотических странах и носить маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России у двоих прилетевших из ЮАР выявили коронавирус.