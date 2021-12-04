СКА дома обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

СКА дома обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Матч СКА- Йокерит. Фото: ХК СКА

СКА на домашнем льду обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. В составе хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов, Данила Моисеев и Андрей Кузьменко. У фиинов отличился Юлиус Юнттила.

«Йокерит» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 50 очков. СКА 47 очками находится на пятой строчке.

Следующий матч состоится 6 декабря. СКА сыграет с «Автомобилистом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

"Йокерит" кхл ска


 

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