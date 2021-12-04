В Кузьмолово произошло массовое ДТП

В Кузьмолово произошло массовое ДТП
Авария произошла в Кузьмолово. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП.

Дорожный инцидент случился вечером 3 декабря в Кузьмолово. По словам очевидцев, столкнулись четыре машины.

«На подъезде к Токсово, в Кузьмолово столкнулись 4 машины, Ситроен, Лексус, Киа Соул и Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.

авария Всеволожский район дтп


 

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