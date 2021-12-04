В Ленобласти накрыли нарколабораторию

В Ленобласти накрыли нарколабораторию
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Ленинградской области полиция нашла подпольную нарколабораторию.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 2 декабря в дачном доме в садоводстве «Дзержинец» обнаружено незаконное производство запрещенных веществ. Сотрудники полиции изъяли лабораторное оборудование, химические реактивы и более 1 кг готового «зелья».

Задержаны предполагаемые организаторы — 31-летний и 39-летний местные жители.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полиция устанавливает каналы сбыта продукции нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в арендованной квартире, находящейся на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга, оборудована и функционирует лаборатория по производству наркотического вещества «мефедрон».

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