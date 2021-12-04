Рестораторы Петербурга заявили, что вынуждены повышать цены

Рестораторы Петербурга заявили, что вынуждены повышать цены
Рестораны Петербурга вынуждены поднимать цены. Фото: Pixabay

Некоторые бизнесмены признались, что им придется пересмотреть меню и изменить ценовую политику.

Рестораторы Санкт-Петербурга рассказали, что больше не могут сдерживать рост цен. В связи с этим в ближайшее время ожидается повышение цен в ряде заведений. Вполне возможно, что цены в ресторанах вырастут на 20%. Об этом пишет РБК.

Представители бизнеса отмечают, что не хотели идти на эту меру, но другого выхода нет. Они сообщают, что себестоимость блюд за последние годы стала намного выше. Раньше предприниматели пытались искать новых поставщиков, но сейчас эта стратегия тоже не всегда работает. Также они стараются находить аналоги, которые бы выходили дешевле.

Некоторые рестораны начали уменьшать порции, сохраняя при этом цены. Но непонятно, готовы ли к такому посетители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной столице число открывшихся ресторанов за год превысило закрывшиеся заведения.

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