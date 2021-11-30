В Северной столице число открывшихся ресторанов за год превысило закрывшиеся заведения

В Северной столице число открывшихся ресторанов за год превысило закрывшиеся заведения. Фото: pixabay

В Северной столице число открывшихся ресторанов за год превысило закрывшиеся заведения. Фото: pixabay

Впервые за три года число открывшихся ресторанов в Санкт-Петербурге превысило число закрывшихся заведений.

В 2021 году на местном рынке в Петербурге появилось 285 новых заведений, а 170 ресторанов прекратило работу. Об этом «Коммерсанту» сообщил руководитель направления торговой недвижимости «Бестъ. Коммерческая недвижимость» Станислав Ступников в рамках мероприятия BestBreakfast партнер.

По словам Ступникова, число открывшихся ресторанов превысило закрывшиеся впервые за три года. По данным Росстата, объем петербургского ресторанного рынка за девять месяцев вырос на 47,3% год к году и составил 66 млрд рублей.

В ГК «Бестъ» в результате ожидают, что оборот отрасли вырастет на 50% прошлому году и составит 99 млрд рублей, что, по утверждению руководителя «Бесть», связано с продлением периода в ресторанах до введение QR-кодов, который был перенесен на 27 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на новогодние праздники в Петербурге власти подумали о закрытии ресторанов, чтобы не привлекать туристов.