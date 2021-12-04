Билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов

Билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов
Рэпер Оксимирон. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

Артист анонсировал дополнительную дату, но на данный момент билеты тоже закончились.

Рэпер Оксимирон, который не радовал фанатов живыми выступлениями долгих пять лет, наконец анонсировал несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве. Поклонники так обрадовались, что буквально за несколько часов раскупили все билеты. Об этом сообщили в Twitter-аккаунт рэпера Оксимирон.

Известно, что выступления состоятся 4 и 5 марта 2022 года в Северной столице. После того, как билеты закончились, Оксимирон объявил дополнительную дату – 3 марта. Спустя сутки билетов нет и на эту дату.

Напоминаем, что 1 декабря у рэпера вышел третий студийный альбом «Красота и уродство», в который вошли 22 трека. До этого альбом выходил в 2015 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксимирон оправдался за микстейп и пообещал новый материал.

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Билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов
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