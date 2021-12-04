Билеты на долгожданные концерты Оксимирона в Петербурге раскупили за семь часов

Артист анонсировал дополнительную дату, но на данный момент билеты тоже закончились.

Рэпер Оксимирон, который не радовал фанатов живыми выступлениями долгих пять лет, наконец анонсировал несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве. Поклонники так обрадовались, что буквально за несколько часов раскупили все билеты. Об этом сообщили в Twitter-аккаунт рэпера Оксимирон.

Известно, что выступления состоятся 4 и 5 марта 2022 года в Северной столице. После того, как билеты закончились, Оксимирон объявил дополнительную дату – 3 марта. Спустя сутки билетов нет и на эту дату.

Напоминаем, что 1 декабря у рэпера вышел третий студийный альбом «Красота и уродство», в который вошли 22 трека. До этого альбом выходил в 2015 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксимирон оправдался за микстейп и пообещал новый материал.