В маршруте «Ласточки» до Выборга появится еще одна остановка

Теперь электропоезд будет делать остановку на станции Каннельярви.

Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Санкт-Петербурга в Выборг, будет делать одну дополнительную остановку. Сесть или сойти с поезда можно будет на станции Каннельярви. Об этом сообщили в пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Изменения в маршруте будут действовать с 12 декабря. Нововведения будут отражены в расписании движения электричек, с которым можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановился по дороге в Москву из-за умирающего мужчины. Пассажира пытались спасти, но не удалось.