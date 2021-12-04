В Ленобласти за сутки очистили 7 тыс. км областных трасс

Дорожники использовали 108 тонн соли для обработки дорог.

В Ленинградской области за прошедшие сутки убрали семь тысяч километров областных трасс. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в правительстве региона.

Известно, что в ходе уборки было использовано 108 тонн соли, которой обрабатывали дороги. За качеством уборки следят сотрудники «Ленавтодора», отправляющиеся на проверку без предупреждения.

А снег, тем временем, все идет и идет – кажется, его никогда не станет меньше. Автомобилисты что в Санкт-Петербурге, что в Ленинградской области стоят в километровых пробках и ругаются на несвоевременную уборку осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смерти рабочего при уборке снега в Петербурге.