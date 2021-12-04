В Петербурге задержали домушника, обокравшего квартиру на Шотмана

В Петербурге задержали домушника, обокравшего квартиру на Шотмана
Мужчина вынес из дома ювелирные украшения. Фото: pixabay

Мужчина вынес из квартиры деньги и ювелирные украшения.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Шотмана в четверг, 2 декабря. Домушник пробрался в квартиру, ловко подобрав нужный ключ. Оттуда он вынес 350 тысяч рублей, две тысячи долларов и несколько ювелирных украшений.

Обворованный владелец квартиры обратился в полицию и уже на следующий день подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался 49-летний мужчина, у которого дома нашлись все украденные деньги и предметы. Ранее он уже был судим за кражу и незаконное проникновение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе неизвестный обокрал мужчину под угрозой отвертки.

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