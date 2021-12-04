В Петербург поступил самый дорогой в мире препарат для ребенка с редким заболеванием

Вводить дорогостоящий препарат трехмесячному ребенку будут в НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России. Фото: pixabay

Вводить дорогостоящий препарат трехмесячному ребенку будут в НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России. Фото: pixabay

Самый дорогой в мире препарат для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Золгенсма» поступил в Петербург. Он потребовался трехмесячному малышу.

Закупку впервые произвели за счет Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». Препарат попадёт в расположение НМИЦ им. Алмазова.

Как сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению, стоимость за одну инъекцию – 150 млн рублей. Ранее в учреждении уже проводил подобные процедуры семь раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские онкологи провели операцию по уникальному методу. Онкобольному вводили препарат, который распределялся в тканях организма и усиленно — в опухолевых клетках.