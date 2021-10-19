Петербургские онкологи провели операцию по уникальному методу

Операцию сделали пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Операцию сделали пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Врачи Ленинградского онкодиспансера стали первыми в регионе, кто произвел операцию методом внутрипротоковой фотодинамической терапии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Операцию сделали пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина. В регионе еще не проводили подобного оперативного вмешательства. Сейчас в стране насчитывается всего пять медучреждений, где практикуют такие операции.

«Наши же пациенты могут получить эту высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках программы ОМС», — отметил рентгенхирург Ленинградского областного клинического онкодиспансера Алексей Полехин.

Доктор участвовал в разработке уникальной методики, технология была запатентована, говорится в сообщении пресс-службы.

Этот метод активно используется в лечение раковых заболеваний, так как имеет универсальный противоопухолевый эффект при отсутствии токсичности. Онкобольному вводят препарат, который распределяется в тканях организма и усиленно — в опухолевых клетках.

Препарат активируют облучением красным светом с длиной волны 662 нанометра. Следом происходят фотохимические реакции, которые способствуют уничтожению любых видов клеток именно в тех местах, куда направлен источник света.

Проблема лечения опухолей внепеченочных желчных протоков заключалась в сложности доставки источника света к месту опухоли. Врачи решили эту проблему, сообщил Полехин.

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